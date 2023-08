„Sammy“ hat sich in Position gebracht

Die schwere Knieverletzung von Oumar Solet vor zwei Wochen gegen Austria Wien war für Fußball-Meister Salzburg ein echter Schock. Schließlich hatte der Franzose mit Strahinja Pavlovic ein Innenverteidiger-Duo gebildet, das viele als „das beste in der Vereinsgeschichte“ bezeichneten. Weil sich auch Bryan Okoh, Lukas Wallner und Leandro Morgalla Blessuren zuzogen, war der Weg in der Not für einen Mann frei: Samson „Sammy“ Baidoo.