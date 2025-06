Suljovic: „Aufhören? Niemals! Ich liebe Darts“

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic hat der „Krone“ die Tore seiner Heiligen Hallen in Wien geöffnet. Dort wirft er wie eh und je die Pfeile mit Freude und Präzision auf die Scheiben. Davon wird er auch nie genug kriegen, wie er im Interview verrät. Außerdem spricht der sympathische Wiener über seine künftigen Ziele, seine Trainingsroutine und emotionale Momente, die er zuletzt beim Turnier in Graz erleben durfte. Am 19. September findet übrigens die Söls Schwechat Darts Gala 2025 statt – auch dort wird Suljovic am Start sein!