Rapid-Verteidiger steht vor dem Abgang

Rapid-Verteidiger Martin Koscelnik steht laut „Krone“-Infos vor einem Abgang aus Wien-Hütteldorf. Der 28-jährige Slowake trat die Reise zum Conference-League-Playoff-Rückspiel nach Florenz nicht an und wird mit einem Wechsel zu NAC Breda in die Niederlande in Verbindung gebracht.