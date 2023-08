Leben am und mit dem Fluss

In aller Früh schon kamen meine Nachbarn an dem bisschen Ufer zusammen, das die Donau übrig gelassen hatte. Schon breiteten sich die Wassermassen auf den Strandwiesen aus. Und im Kopf tauchten die Bilder der überfluteten Häuser, Keller und Straßen in den Hochwasser geplagten Regionen des Landes auf. Wer am und mit dem Fluss lebt, der kann nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn Wasser und Schlamm ihre zerstörerische Kraft entfalten.