Wintereinbruch in Schweizer Alpen, Pässe gesperrt

Laut Behörden blieben die Alpenpässe Furka, Susten, Grimsel, Gotthard, Simplon und Nufenen am Montag geschlossen. In vielen Bergregionen wie Zermatt fiel der erste Schnee, die Schneefallgrenze lag bei unter 2000 Metern. In höheren Lagen wurden bis Montagabend bis zu 60 Zentimeter Neuschnee erwartet - und das, obwohl es laut Schweizer Medien vergangene Woche noch bis zu 38 Grad Celsius hatte. Am Montag postete unter anderem das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ein Bild der Passhöhe Kleine Scheidegg.



Hier sehen Sie ein Bild des Wintereinbruchs auf X (früher Twitter).