Femke Bol große Sensation! Mit Staffel zu 2. Gold

Hindernis-Sensation

Aber zum Glück lebt die Leichtathletik nicht (nur) von Rekorden. Gerade bei großen Meisterschaften zieht der Kampf Mann gegen Mann bzw. Frau gegen Frau die Fans in den Bann. Wie noch einmal am furiosen Schlusstag. Zunächst setzte sich in einem spannenden Finish Jakob Ingebrigtsen über 5000 auf den letzten Metern in 13:11,30 doch noch gegen den Spanier Mohamed Katir (13:11,44) durch. Damit holte der Norweger wie im Vorjahr bei der WM in Eugene Gold über 5000 m und Silber über 1500 m. Anschließend wehrte Mary Moraa (Ken), im Vorjahr WM-Dritte, über 800 m in 1:56,03 den Schlussangriff von Keely Hodgkinson (Gb/1:56,34) ab, feierte ihr Gold mit einem hohen Jubelsprung über die Zielgerade und legte dann für die Fans ein Tänzchen auf die Bahn. In der letzten Laufentscheidung vor den Staffeln sorgte die aus Kenia stammende, seit 2016 für Bahrain startehnde Winfred Mutile Yavi über 3000 m Hindernis für eine Sensation. Die 23-Jährige besiegte in der Weltjahresbestzeit von 8:54,29 Ex-Weltmeisterin Beatrice Chepkoech (Ken/8:58,98) - und konnte ihr Glück kaum fassen.