Von Sonne bis Regen: Es bleibt weiter unbeständig

Auch am Mittwoch wird die Sonne in ganz Österreich von dichten Wolken verdeckt. Dabei regnet es in der ersten Tageshälfte östlich der Hohen Tauern und im Süden noch zeitweise. Bis zum Abend kommt jedoch immer häufiger die Sonne zum Vorschein. Der Tag beginnt mit kühlen sechs bis 16 Grad. Bis zum Nachmittag klettern die Temperaturen dann auf bis zu 24 Grad.