„Auf moosigen Waldböden taugt’s den Pilzen extrem“

Geschützte Arten

Höchstens einen Tag soll man die Schwammerl im Kühlschrank lagern, dann müssen sie zubereitet oder eingefroren werden. Was viele nicht wissen: Auch bei den Pilzen gibt es geschützte Arten, so dürfen in Oberösterreich zum Beispiel der Brätling oder Riesenbovist nicht gepflückt werden – Strafen bis zu 2000 Euro drohen bei Verstößen.