Darts-Queen schreibt einmal mehr Geschichte

Zahlreiche Nachrichten

„Wow, mein Telefon hat nicht aufgehört zu klingeln“, schrieb sie via X (vormals Twitter). „Vielen Dank für all die tollen Nachrichten. Ich freue mich riesig, die erste Frau zu sein, der im Fernsehen ein 9-Darter gelingt!“ Erst im März wurde Sherrock in Hildesheim die erste Frau, die überhaupt einen 9-Darter bei einem Event des Weltverbandes PDC schaffte.