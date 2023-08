LIVE ab 17 Uhr: Sturm Graz muss gegen BW Linz ran!

„Wir müssen jetzt Lösungsansätze finden, an die die Mannschaft auch glaubt.“ Um zumindest einen Teilerfolg feiern zu können, forderte Verteidiger Fabio Strauss, dass „wir unsere eigenen Fehler abstellen und vor allem im eigenen 16er viel vehementer das Tor verteidigen und genauer am Mann sind“. Was auch immer am Samstag passiert, die Saison ist noch lang. Scheiblehner mahnte zu Gelassenheit. „Der Verein ist bekannt dafür, dass man Ruhe bewahrt. Auch in der Vorsaison waren wir zu Beginn weit weg vom Aufstieg. Auch die Mannschaft schätzt sich gut ein. Das stimmt mich positiv“, betonte der Coach.