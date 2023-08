Sturms Millionen-Kauf nach 15 Minuten verletzt out

Für Teixeira flutscht’s also bei Sturm weiterhin nicht. Seit seinem Jänner-Transfer um 1,2 Millionen Euro von Austria Lustenau gelangen ihm in Graz lediglich fünf Vorlagen - auf seinen ersten Treffer wartet der fünffache Nationalspieler noch. In der Sommervorbereitung sah’s dann vielversprechend aus, ehe ihn eine Krankheit zum ersten Mal außer Gefecht setzte - und nun eben sein Oberschenkel …