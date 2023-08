„Korruptionsproblem“: VP-Umfeld im Visier der NEOS

NEOS fordern Transparenzoffensive und starten Anfrageserie

Seit 2021 wisse man von Umfragen, die „eine große Nähe zur ÖVP“ hätten, so Hoyos. „Ein ÖVP-Ministerium, in diesem Fall das Verteidigungsministeriums unter Klaudia Tanner, macht eine Umfrage über Sachen, die das Bundesheer betreffen, und dann hängt sich die ÖVP zufälligerweise an diese Umfrage dran mit einem Omnibus und fragt die Beliebtheitswerte von Regierungsmitgliedern ab.“ In einer neuen parlamentarischen Anfrageserie an alle Ministerien fragen Hoyos und Scherak deshalb explizit nach Studien-Aufträgen und Zusammenarbeit mit dem Demox-Institut.