Beileid für Prigoschin | Mutiger Tiroler

Beileid für Prigoschin. Wie aufmerksam: Am Donnerstag wünschte der russische Präsident und Massenmörder Wladimir Putin der Familie des am Mittwoch beim Absturz seines Flugzeuges getöteten Massenmörders Jewgenij Prigoschin Beileid und sprach von einer Tragödie. Während die ganze Welt davon ausgeht, dass Putin seinen ehemaligen Koch und Freund Prigoschin nach dessen versuchten „Rohrkrepierer“-Aufstand im Juni zum Abschuss freigegeben hat, wird Putin nun zitiert, man werde sehen, was die Ermittler herausfinden - das jedoch könne dauern. Jaja, in Russland kann Rache dauern. Im Fall Prigoschin immerhin zwei Monate. Aber am Mittwoch fand sich offenbar die bisher beste Gelegenheit, den aufrührerischen Söldner-Führer zu liquidieren. Dieser hatte sich, obwohl von Ex-Freund Putin als „Verräter“ gebrandmarkt, offenbar viel zu sicher gefühlt. Und sich gemeinsam mit der restlichen Führung der Wagner-Mord-Truppe in ein Flugzeug gesetzt. Russland-Experte Gerhard Mangott spricht gegenüber der „Krone“ davon, dass Prigoschin und seine Spießgesellen sich sichtlich in falscher Sicherheit gewogen hätten und fahrlässig handelten - wo doch für so gut wie alle Beobachter klar war, dass der Tod des Herausforderers nur eine Frage der Zeit sein kann. (Nicht nur) in der Ukraine wurde dieser Tod freudig aufgenommen. Man kann sich kaum vorstellen, welches Echo erst der Tod Putins hervorrufen würde!