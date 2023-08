Alle wollen digitalen Ischgler Recyclinghof sehen

Die Macher nennen das neue Abfallzentrum in Ischgl den „modernsten Recyclinghof Europas“. Weit gefehlt scheint es nicht, denn das Landecker Start-up Wiegon entwickelte gemeinsam mit dem Visionär der Abfallwirtschaft, Bernhard Weiskopf, einen digitalisierten Ablauf am „Müllplatz“, der dem eines Science-Fiction-Filmes gleicht. Und in Ischgl wurde die erste Vollausstattung realisiert.