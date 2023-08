Hund in Hitzehölle Auto verendet - neue Details

Das tierische Drama sorgte zuletzt für Aufregung: Nun wurden skurrile Details zum Hitzetod von Hund „Emil“ in einem Auto im Tiroler Kematen an die „Krone“ herangetragen. So habe das Frauerl gegenüber der Polizei davon gesprochen, dass ihr Hund vergiftet und überfahren worden sei - das macht zumindest im Ort die Runde. Die Ermittler wissen davon allerdings nichts.