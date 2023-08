Auf der Stubalpe liegt das Aichfeld zu Füßen

Das gesamte Judenburg-Knittelfelder Becken (auch Aichfeld genannt) liegt vor uns, dahinter präsentieren sich die Wölzer und die Seckauer Tauern in all ihrer Mächtigkeit. Diese Wanderung bietet viele Vorteile: moderate Auf- und Abstiege, lange Gehpassagen entlang der breiten Bergrücken, aussichtsreiche Gipfel, mäßig frequentierte Wanderwege und eine Hütte als Einkehrmöglichkeit. Wanderherz, was willst du mehr!