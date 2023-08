Erdbeben in NÖ versetzte Bevölkerung in Angst

Risse im Verputz nicht ausgeschlossen

Sehr leichte Schäden wie etwa Risse im Verputz könnten insbesondere an älteren Bauwerken nicht ausgeschlossen werden. Das Ereignis vom Donnerstagnachmittag sei „ein weiteres Erdbeben der Serie, die am 30. März 2023 mit einem kräftigen Beben der Magnitude 4,2 begonnen hatte“, betonten die Experten der Hohen Warte in Wien.