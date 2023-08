Tatort Bahntunnel: Diebe erbeuten Stromverteiler

Geldkassen im Einbrechervisier

Das Motiv bei einem Einbruchscoup in St. Veit an der Glan ist da schon klarer: Unbekannte Kriminelle brachen in der Nacht zum Donnerstag über ein Erdgeschoßfenster ins Gebäude ein und schnappten sich gleich mehrere Kassen mit Bargeld in unbekannter Höhe. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.