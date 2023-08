Was ist an dem Neuwahl-Gerücht dran?

Stillstand oder Neuwahlen: was kostet mehr Stimmen?

Denn erfahrungsgemäß wird jene Partei, die Neuwahlen ausruft, vom Wähler bitter abgestraft. Wahrscheinlich rauchen in den Parteizentralen gerade die Köpfe, was mehr Stimmen kostet: Ein Jahr so weitermachen, wie bisher oder Neuwahlen? Der Frust ist so groß, ich tippe auf Ersteres.