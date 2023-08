Baby ist da! Serena Williams erneut Mama geworden

„Großartigste Mutter aller Zeiten“

Ohanian postete weitere Bilder. „Serena Williams, du hast mir nun ein weiteres unvergleichliches Geschenk gemacht, du bist jetzt die GMOAT“, schrieb er, eine Abkürzung für „Greatest Mother of All Time“ („Großartigste Mutter aller Zeiten“). „Ich werde niemals den Moment vergessen, in dem ich Olympia Ohanian ihre Baby-Schwester vorstellen durfte“, ergänzte Ohanian.