„Ein Trainer kann den Spieler auf- und abdrehen“

Schopp als Hartbergs Trumpf, Schritt zurück förderlich?

In Hartberg trägt vor allem Markus Schopp dazu bei, dass das Team so gut funktioniert. Maierhofer ist überzeugt davon, dass er einfach dorthin passt. Mit fünf Punkten nach vier Spielen stehen die Steirer aktuel auch im Tabellenmittelfeld. Doch es gibt auch Akteure, die frühzeitig in ihrer Karriere von der Bundesliga in die Regionalliga wechseln. „Ein Schritt zurück heißt nicht, dass es vorbei ist“, gibt Scharner, der selbst in jungen Jahren zu Untersiebenbrunn in die zweite Liga gegangen ist, zu bedenken. Den ersten Teil des Duells Maierhofer vs. Scharner sehen Sie im Video!