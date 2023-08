Alfons Schuhbecks Gefängnis sucht tatsächlich Koch

Kurz vor seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung sucht das Gefängnis in Landsberg am Lech, in dem er seine Strafe absitzen wird, einen neuen Anstalts-Koch. Die Stellenanzeige der Justizverwaltung besagt, dass der zukünftige Mitarbeiter für die Verpflegung der Insassen und des Gefängnispersonals in der Bäckerei und Küche verantwortlich sein wird.