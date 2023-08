Bei Bio-Produkten sind die Kunden treuer als sonst

30 Aussteller beim Bio-Bergbauernfest in Hall

Zehn Kartoffel-Sorten baut Biolandwirt Hammer an. Ihn amüsiert es immer wieder, dass Kunden diese Vielfalt dermaßen überrascht. Noch sei das Wissen um die geschmackliche Fülle auf den heimischen Feldern ausbaufähig, meint er. Um das zu ändern, wurde vor 20 Jahren das Bio-Bergbauernfest in Hall initiiert. Die 21. Auflage findet am 9. September statt. 30 Aussteller geben Einblick in ihr Sortiment und ihre Betriebe. Tausende Besucher werden erwartet.