Laura Müller: „Dann sah ich deinen Popo ...“

„Viele Menschen können unsere Liebe nicht einschätzen“, erklärte Laura Müller in der neuen Folge ihres Podcasts ganz offen. Denn schon zu Beginn ihrer Beziehung sorgten die heute 23-Jährige und der Schlagerbarde für reichlich Schlagzeilen. Der Grund: Damals war Michael Wendler noch mit seiner Ehefrau Claudia verheiratet. „Wir hatten so viel Gegenwind. Meine Ehe war schon kaputt, wir waren schon getrennt“, so Wendler.