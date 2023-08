Darlehen für Häuslbauer: Land OÖ hilft bei Zinsen

Die Anfragen sind da, aber eine Finanzierung ist kaum bis nicht darstellbar! So lautete in den letzten Monaten in vielen Fällen das Fazit, wenn man mit der Bau- und Immobilienbranche über potenzielle Aufträge, Käufe und Projekte sprach. Die gestiegenen Bau- und Grundstückskosten, dazu die in die Höhe geschossenen Zinsen und dann noch die strengeren Finanzierungsrichtlinien brachten die Bauwirtschaft zuletzt gewaltig unter Druck.