Charlize Theron: Ärger über Facelifting-Gerüchte

In jungen Jahren sei das mit dem Abnehmen noch spielend gegangen, führte Theron aus. „Als ich 27 war, habe ich ,Monster‘ gedreht. Ich habe quasi über Nacht 13 Kilo abgenommen. Ich habe drei Mahlzeiten ausgelassen und war wieder bei meinem Normalgewicht. Dann habe ich mit 43 für ,Tully‘ gedreht, und ich erinnere mich, dass ich nach einem Jahr, in dem ich versucht habe, abzunehmen, meinen Arzt anrief und sagte: ,Ich glaube, ich sterbe, weil ich dieses Gewicht nicht verlieren kann.‘ Und er sagte: ,Sie sind über 40. Beruhigen Sie sich. Ihr Stoffwechsel ist nicht mehr das, was er einmal war.‘ Das will niemand hören.“