Das perfekte Buch für alle, die Ausflüge lieben

Niederösterreich hat für alle genau das Richtige

So verrät de immer neugierige Österreich- Kennerin Anita Ericson uns in „Spontan mit Plan - Niederösterreich“ ihre Lieblingsorte samt großen und kleinen Erlebnissen, die zum Erkunden, Erfahren und Genießen inspirieren. Ob entspannte Familienausflüge am Wasser, tierisch unterwegs mit Lama, Storch &, Co, rasante Ausfahrten mit den Huskys oder eine Ballonfahrt mit Traumaussicht - Niederösterreich bietet für alle Abenteuerlustigen genau das Richtige.