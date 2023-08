Kurzzeitig „blind“: Pkw kracht in Gartenmauer

Der Holländer fuhr gegen 19 Uhr die Obere Gasse in Innerbraz entlang, als er nach eigener Aussage in einer Kehre plötzlich von der Sonne geblendet wurde - kurzzeitig „blind“, krachte er mit seinem Fahrzeug in eine Gartenmauer. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich der Airbag aus, wodurch der Mann sich die Nase stauchte. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.