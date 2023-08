Hockey-Männer verlieren EM-Auftakt gegen Spanien

Österreichs Hockey-Männer haben am Sonntag das erwartet schwere Auftaktspiel der Hockey-EM in Mönchengladbach verloren. Die „Red Capricorns“ unterlagen Spanien mit 0:5 deutlich. Die Österreicher treffen am Montag (13.15 Uhr) im zweiten Match in Gruppe A auf England, der dritte Gegner ist Belgien am Mittwoch.