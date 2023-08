Papst-Gesandter: EU tut zu wenig für Frieden

„Sie tut viel zu wenig, sie müsste viel mehr tun“, sagte Zuppi am Sonntag dem Mailänder Online-Portal „Il Sussidiario“. Die EU müsste auf jede Art und Weise Friedensinitiativen unterstützen. In diesem Zusammenhang unterstrich der 67-jährige Italiener die Rolle der orthodoxen Kirchen in dem Konflikt. „Ich wünsche mir, dass sie zu Instrumenten der Befriedung werden und Wege des Dialogs finden“, sagte Zuppi.