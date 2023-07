Friedensmission führt Papst-Gesandten in die USA

Die humanitären Initiativen sollen das „Leid der am stärksten betroffenen und schwächsten Menschen, insbesondere der Kinder, lindern“, hieß es in der Mitteilung aus dem Vatikan weiter. Anfang Juni reiste Zuppi, der zugleich Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz ist, in der Rolle des Gesandten des Pontifex nach Kiew. Er traf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und besuchte die Stadt Butscha bei Kiew. Ende Juni besuchte Zuppi Moskau und führte dort unter anderem mit der im Westen umstrittenen russischen Kinderbeauftragten Maria Lwowa-Belowa sowie dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill Gespräche.