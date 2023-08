Frequency: Spaßbereit und nie mehr nüchtern

Pop der traditionelleren Sorte sorgt danach auf der Space Stage für einen Stilbruch. Durchstarter Calum Scott ist mit seinen sanften Songs voll Hitcharakter der erste richtige Höhepunkt des Tages. Während er schon fleißig an seinem dritten Studioalbum schraubt, liefert er im mintgrünen Anzug und mit viel Bewegungsfreudigkeit eine wundervolle Pop-Show, wie man sie so auch gerne einmal indoor sehen möchte. Zu seinem Top-Hit „You Are The Reason“, in England längst ein Dauerbrenner, macht Patrick seiner Freundin gar einen Heiratsantrag - mit Happy End. Direkt danach bringt sich Landsmann Tom Odell in Stellung für eine Elton-John-Nachfolge. Was dafür fehlt? Die großen Songs, das Charisma und eine gehörige Portion Verrücktheit. Doch wollen wir so streng nicht sein, der Blondschopf brilliert mit Sonnenbrille am Piano und hat mit „Best Day Of My Life“, „Money“ und „Another Love“ richtig schöne Hits im Köcher. Das gefällt auch einer Heerschar an Fans, die das Festival-Hauptfeld am Frühabend erstmals üppig belagern.