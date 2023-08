Absteiger Ried fügt DSV Leoben 1. Niederlage zu!

Das Duell zwischen dem Ab- und Aufsteiger in der Innviertel Arena gestaltete sich zunächst tempo- und chancenarm. Gegen Ende der 1. Hälfte brachte Mark Grosse die Rieder mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung (37.) und setzte damit neue Kräfte beim Team von Trainer Maximilian Senft frei. Der zur Pause eingewechselte Fabian Rossdorfer musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben und erhöhte auf 2:0 (54.). Ried jubelte am Ende liga- und saisonübergreifend über den 1. Heimsieg seit Oktober 2022, als Rapid mit 1:0 besiegt worden war.