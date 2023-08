Union Berlin gegen Mainz 05 - ab 15.30 Uhr LIVE

Beim 1. FC Köln wurde Florian Kainz jüngst als neuer Kapitän präsentiert, bei Mainz soll Karim Onisiwo auch diese Saison wieder für Tore sorgen. In der vergangenen Saison startete der 1. FSV Mainz 05 mit drei Auswärtssiegen, gewann in Bochum, in Augsburg (jeweils 2:1) und in Mönchengladbach (1:0).