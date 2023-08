Home Invasion: Mann gefesselt und Tresor gestohlen

Zu einem brutalen Einbruch und Raub kam es am Donnerstagnachmittag in der Ensgasse in Wien. Durch einen Trick verschafften sich drei Männer Zuritt zu dem Haus eines 87-Jährigen. Die Tatverdächtigen nahmen einen Tresor samt Inhalt mit. Von den Räubern fehlt bis jetzt jede Spur.