Zu kleine Maschine Schuld an Abriss-Malheur

Großer Aufruhr am Linzer Auberg: Wie die „Krone“ berichtete, waren Polizei und Feuerwehr angerückt, nachdem beim Abriss eines Gebäudes in der Aubergstraße am Mittwoch eine Zwischendecke nachgegeben hatte. Zwischenzeitlich schien es, als könnte die gesamte Fassade umkippen. Momentan besteht aber keine Einsturzgefahr.