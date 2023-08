Cher ließ Bärin aus einem ukrainischen Zoo retten

In der Auffangstation in Rumänien traf „Masha“ auch zum ersten Mal in ihrem Leben auf Artgenossen. Die erst 22-jährige Bärin kann hier auf über 70 Hektar ihre letzten Jahre genießen, die bei einer Lebenserwartung von rund 30 Jahren nicht so wenige sein dürften. Zum Vergleich: Die zurückliegenden 19 Jahre verbrachte sie in einer zwei mal zwei Meter großen Holzkiste.