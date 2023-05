Cher: Liebes-Aus mit Toyboy Alexander Edwards

Freunde glaubten noch an Hochzeit

Freunden soll die „If I Could Turn Back Time“-Sängerin noch im Januar verraten haben, dass sie sich einen Heiratsantrag Edwards wünschen würde: „Sie ist Hals über Kopf in ihn verliebt. Sie weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit hat, um nach zwei gescheiterten Ehen den richtigen Mann fürs Leben zu finden. Alexander könnte ihre letzte Chance sein - und die will sie nutzen!“