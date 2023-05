Wann werde ich mich endlich alt fühlen?

Am 20. Mai jährte sich Chers Ehrentag zum 77. Mal. Die US-Amerikanerin ist für ihr Schaffen in der Musik- und Filmwelt bereits seit den 60ern weltberühmt. In den letzten Jahren wird in den Medien aber noch über was ganz anderes, als ihr musikalisches Talent berichtet: Die Pop-Ikone scheint partout nicht zu altern. Mit nun jetzt fast 80 Jahren schaut sie weder so aus, noch fühlt sie sich dementsprechend.