Sarah Laggers WM-Premiere bei den „Großen“

Aber auch ihr WM-Start in der ungarischen Metropole hing für Sarah Lagger lange am seidenen Faden. Durch die immer kleiner werdenden, vom Weltverband arg begrenzten Felder und dem dadurch verbundenen, unbarmherzig harten Qualifikationsprozess schien ein Platz bei den Titelkämpfen für sie zwischenzeitlich in weiter Ferne. „Die Wettkampfsaison hatte zwar gut begonnen, dann aber musste ich wegen Problemen mit dem Sprunggelenk auch meinen Start in Götzis abbrechen“, blickt sie zurück, „das war natürlich ein Dämpfer.“ Zudem erhielt sie danach auch für das Top-Meeting in Ratingen eine Absage. „Da war die WM schon weit weg!“ Die Hoffnung auf einen Start in Budapest kehrte erst mit ihrem Sieg in Bydgoszcz am 23. Juli mit 6089 Punkten wieder zurück…