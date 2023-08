Heurigenwirt wartet eineinhalb Stunden auf Taxi

Wirt musste sechsmal anrufen

Bei seinem ersten Anruf gegen halb eins landete er beim Taxianbieter 40100 in der Warteschleife. Kurz darauf erhielt er die Auskunft, dass es zurzeit keinen freien Wagen gebe. Bei seinem nächsten Anruf um kurz vor eins wurde der zunehmend verärgerte Gastronom wieder vertröstet. Und so ging das Spiel weiter, bis beim sechsten Anruf um kurz vor zwei Uhr endlich die erlösende Antwort kam: „Ihr Wagen kommt in 15 Minuten“. Das Resümee des Heurigenwirts: „Dem Taxiunternehmen geht es wohl zu gut - was aber kaum der Fall sein dürfte. Oder die Sicherheitslage in Wien während der Nachtstunden ist selbst für problemgewöhnte Taxler bereits zu risikoreich.“