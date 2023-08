„Nicht normal“: ÖVP setzt Kickl wieder aufs Pferd

Das Superwahljahr 2024 in Österreich (EU, Steiermark, Vorarlberg, Nationalrat) wirft seine Schatten voraus. Die ÖVP beispielsweise setzt mit einer neuen Anti-Kickl-Kampagne eine erste Duftmarke. Die Volkspartei hat ein Sujet veröffentlicht, das den blauen Frontmann auf einem Polizeipferd zeigt - eine Erinnerung an seine einstige Zeit als Innenminister. Der Titel: „Pferde kaufen statt Skyshield beitreten. Herbert, das ist nicht normal.“ Der Wahlkampf ist also bereits in vollem Gange ...