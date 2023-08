„Zünde dein Haus an“: Camper bedrohte Bergwächter

Am Mittwoch stand am Landesgericht Innsbruck zuvor Aussage gegen Aussage. „Ich bin unschuldig und habe dem Bergwächter nie gedroht“, behauptete der Angeklagte felsenfest, mit leicht aggressivem Unterton. Der als Zeuge einvernommene Bergwächter sah das gänzlich anders: „Er hat sogar zweimal gesagt, dass er mein Haus anzünden will, wenn er wegen mir Probleme bekommt“.