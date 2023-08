Siedlung in Angst wegen erbittertem „Katzenkrieg“

Es sind schlichte, auf dem Computer geschriebene A4-Zettel, die in der Donaustadt für Wirbel sorgen. Genauer in einer der Siedlungen zwischen der Kagraner Industriestraße und der Donaustadtstraße. „Wir wollen Ihre Katzen nicht mehr in unseren Gärten“, heißt es in dem anonymen Schreiben (siehe Foto oben). Weiter: „Unsere Kinder haben eine starke Katzenallergie. Wir wollen und werden Ihre Katzen nicht mehr in unseren Gärten dulden.“ Was die letzte Drohung heißen soll, darüber scheiden sich auch in Facebook-Gruppen die Geister.