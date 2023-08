Viel eher als in der Kraftkammer sieht man den Kärntner in diesen Tagen auf dem Tennisplatz, auch beim von Alex Antonitsch organisierten „Race to Kitzbühel“ nahm er teil. Völlig ohne Druck. Der ein Mitgrund für seinen Rücktritt war: „Der Leistungsdruck wird mir sicher nicht fehlen.“ So sei Mayer „froh, dass die Entscheidung so gefallen ist“.