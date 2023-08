Hilflos eingeklemmt: Drama um Rettung von Angelina

Ausflügler am Radweg alarmierten Einsatzkräfte

Währenddessen kam an der Unfallstelle, die am regionalen „Veltliner Radweg“ liegt, eine Gruppe von Radlern vorbei. Diese erkannten den Ernst der Lage sofort – und man setzte telefonisch sofort die Rettungskette in Gang. Feuerwehren aus Hagenberg und Laa an der Thaya waren im Nu zur Stelle.