So will Politik jetzt Banken unter Druck setzen

Der Vizekanzler will die Banken „in die Pflicht nehmen“, der Gesundheitsminister klagt sie - und die SPÖ fordert, sie mittels Steuer zur Kasse zu bitten. Ob eine dieser Maßnahmen die Geldinstitute wirklich dazu bringt, steigende Zinsen nicht nur an Kreditnehmer, sondern auch an Sparer weiterzugeben? Die „Krone“ hat bei Wirtschaftsforschern nachgefragt.