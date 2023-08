Steirische Tierheime platzen aus allen Nähten

Neun Hundewelpen wurden diese Woche in Schachteln in einem Wald in Kumberg bei Graz „entsorgt“ und eiskalt ihrem Schicksal überlassen. Hätte ein Ehepaar die neun Wochen alten Tiere nicht zufällig entdeckt, wären sie wohl grausam verendet. Jetzt sind sie in der Arche Noah in Graz untergebracht und warten, sobald sie aufgepäppelt sind, auf neue Besitzer.