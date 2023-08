Zehn Hundebabys in Schachteln im Wald ausgesetzt

Zehn kleine Welpen wurden am Wochenende einfach in zwei Schachten am nassen Wiesenboden in der Gemeinde Kumberg ausgesetzt. Ein Pensionisten-Ehepaar war gerade wandern, als es aus dem Wald jaulende Geräusche hörte. Dann machten die beiden die schlimme Entdeckung: Die Fellnasen waren in den Kartons bereits stark durchnässt, von einer Mama-Hündin fehlte jede Spur. Sofort alarmierte das Ehepaar die Arche Noah.