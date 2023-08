„Hoher Frauentag“ in Tirol mit langer Tradition

Mit einer Kranzniederlegung vor dem Andreas Hofer-Grab in der Hofkirche, einem Gottesdienst in der Jesuitenkirche und einem Festakt in der Innsbrucker Hofburg hat Tirol am Dienstag traditionell den „Hohen Frauentag“ - so wird „Mariä Himmelfahrt“ in Tirol genannt - begangen. Dabei wurden 117 bronzevergoldete Verdienstmedaillen an 42 Frauen und 75 Männer überreicht. 20 Personen wurden für ihren Einsatz mit einer Lebensrettungsmedaille geehrt.